Шольц назвал глупостью отсутствие диалога с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления в Бундестаге заявил, что было бы абсурдом для Германии и ЕС не вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, первый со 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Стороны обсудили кризис на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, отношения между странами.

Ряд европейских политиков в резкой форме раскритиковал канцлера Германии за эту беседу, отметили журналисты.

«Все знают, что было бы абсурдом и признаком невероятной политической слабости, если бы мы в Германии и Европе просто ждали бы, пока такие телефонные разговоры ведёт кто-то другой, а мы бы просто комментировали новости из телевизора», — подчеркнул Шольц.

В ходе разговора выяснилось, что между позициями России и ФРГ по Украине существует огромная разница, констатировал канцлер.