Пашинян заявил о точке невозврата в отношении Армении и ОДКБ

Ереван считает себя вне ОДКБ, возврат в организацию уже невозможен, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он добавил, что «точка невозврата уже пройдена», пишет РИА Новости.

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Ранее президент России Владимир Путин заметил, что нынешний кризис в отношениях Армении с ОДКБ связан с внутриполитической ситуацией в этой южно-кавказской стране и последствиями событий в Карабахе.

«Что касается документов [принятых на саммите ОДКБ в Казахстане], то мы заявляли, что замораживаем наше участие в работах ОДКБ, что означает, что мы не участвует ни в разработке документов, ни обсуждениях, не выдвигаем никаких предложений, мы просто не ставим вето», — подчеркнул Пашинян.

Премьер разъяснил, что разница в восприятии в Армении и в России ситуации с ОДКБ и их публичное выражение «уже делает все труднее, если не невозможным возвращение Армении в ОДКБ».

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Пашинян резюмировал, что в этом вопросе «точка невозврата уже пройдена».