В ОДКБ отреагировали на заявление Пашиняна о точке невозврата

В Организации Договора о коллективной безопасности по-прежнему ожидают возвращения Армении. Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе ОДКБ, позиция организации остается неизменной. Так там отреагировали на слова армянского премьера Никола Пашиняна о точке невозврата в отношении ОДКБ.

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Наша позиция не меняется. Добавить нечего, — заявили в пресс-службе ОДКБ.

Ранее Пашинян заявил, что отношения Еревана и ОДКБ перешили в точку невозврата. По его словам, возвращение в организацию становится почти невозможным. Комментируя замораживание участия Армении в ОДКБ, Пашинян заявил, что республика не участвует в разработке документов в рамках организации.

До этого президент России Владимир Путин ответил на слова премьер-министра Армении, который заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности «создает угрозы безопасности Армении, ее будущему существованию и суверенитету». По словам российского лидера, события в Карабахе и Армении в 2020 году не имели никакого отношения к ОДКБ.