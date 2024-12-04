В Грузии после обысков задержали лидера оппозиционной партии

После обысков задержали лидера оппозиционной грузинской партии «Ахали» Гварамию
Грузинские полицейские задержали главу оппозиционной партии «Ахали» Нику Гварамию. Об этом сообщил грузинский телеканал «Мтавари архи».
Гварамия был задержан по итогам проведенных обысков в офисе его партии. Политик оказал сопротивление правоохранителям и отказался им подчиняться.
В ходе произошедшей потасовки полиция силой посадила Гварамию в автомобиль и увезла в неизвестном направлении.
Ранее глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе заявил, что попытка оппозиции устроить «нацмайдан» в Грузии провалилась. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».