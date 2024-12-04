В Грузии после обысков задержали лидера оппозиционной партии

Грузинские полицейские задержали главу оппозиционной партии «Ахали» Нику Гварамию. Об этом сообщил грузинский телеканал «Мтавари архи».

Гварамия был задержан по итогам проведенных обысков в офисе его партии. Политик оказал сопротивление правоохранителям и отказался им подчиняться.

В ходе произошедшей потасовки полиция силой посадила Гварамию в автомобиль и увезла в неизвестном направлении.

Ранее глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе заявил, что попытка оппозиции устроить «нацмайдан» в Грузии провалилась. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».