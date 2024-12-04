Пока вы не уснули: Путин пристыдил немца и сценарий вторжения НАТО в Россию

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Путин пристыдил разговаривающего на английском немца

Президент России Владимир Путин пристыдил немецкого журналиста, обратившегося к нему на английском языке на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Трансляция мероприятия в Telegram ведет ТАСС.

«Зачем вы, немец, задаете вопрос на английском, самое важное — это уровень суверенитета», — сказал он, пояснив, что «уровень суверенитета должен быть внутри».

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ОДКБ допустила сценарий вторжения НАТО в Россию

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов назвал безрассудством возможное вторжение Североатлантического альянса в западные границы России и Белоруссии. Выступая в рамках пресс-конференции, он также подчеркнул, что продвижение наступательной инфраструктуры НАТО к западным границам двух стран не исключает никакие сценарии, передает ТАСС.

Если гипотетически ставить, что возможно будет вторжение в западные границы Белоруссии или же России, это со стороны НАТО будет абсолютным безрассудством, — заявил Тасмагамбетов.

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Венгрия обратилась к США с просьбой по Газпромбанку

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что обратился к госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой, чтобы Соединенные Штаты сделали исключение из санкций для Газпромбанка при платежах за газ из России в Европу. Его слова передает ТАСС.

По словам Сийярто, он провел разговор на эту тему с Блинкеном на полях встречи глав дипломатических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

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Шольц высказался об ударах вглубь России после возвращения из Киева

Канцлер Германии Олаф Шольц после поездки в Киев и встречи с Владимиром Зеленским заявил, что не разрешит наносить удары вглубь территории России и не поставит ВСУ ракеты Taurus.

Его слова приводит ТАСС.

«Я буду по-прежнему делать все для того, чтобы не произошло эскалации, войны между Россией и НАТО», — сказал Шольц, выступая в бундестаге.

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Захарова прокомментировала план спецпосланника Трампа по Украине

План кандидата на должность спецпосланника по России и Украине в администрации Дональда Трампа Кита Келлога по украинскому урегулированию обсуждать преждевременно. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что появившийся в открытом доступе документ может представлять собой некие высказанные Келлогом и его сотрудниками идеи для размышления, однако официальным его назвать нельзя. Захарова напомнила, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности РФ рассматривать конструктивные предложения, направленные на устранение первопричин конфликта и которые учитывают реалии «на земле».

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Минобороны раскрыло новые подробности боев в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России за сутки ударили по восьми украинским бригадам в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны страны.

Отмечается, что под атаки попали четыре механизированные, три десантно-штурмовые, танковая бригады, а также две бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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"Шокирующие предсказания" Saxo Bank о долларе назвали уже сбывшимися

Датский Saxo Bank, выпустивший традиционные "шокирующие предсказания" для мира на 2025 год, прогнозирует, что в следующем году новая администрация избранного президента США Дональда Трампа перевернет мировую финансовую систему "с ног на голову", введя огромные пошлины на весь импорт и одновременно сокращая дефицит. Это, по мнению аналитиков, подтолкнет мир к поиску альтернативы доллару.

В своем комментарии для "Российской газеты" доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова отмечает, что такой прогноз выглядит не только вероятным, а уже является констатацией факта и следствием текущих процессов в мировой экономике.

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Россиян предупредили о сокращении зимы

В ближайшие годы климатическая зима сократится не полторы недели. Такой прогноз в эфире «Радио России» дал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Длительность зимнего сезона уменьшит глобальное изменение климата.

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Лия Ахеджакова произнесла украинский лозунг после концерта в США

Актриса Лия Ахеджакова произнесла лозунг украинских националистов после концерта в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На опубликованном видео после выступления артистка принимала цветы. Дарительница сказала ей, что она с Украины.

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Дочь Алсу публично обратилась к отцу после скандального развода родителей

Дочь певицы Алсу публично обратилась к отцу Яну Абрамову. Микелла призналась папе в любви, тем самым продемонстрировав, что ее отношение к нему не изменилось, несмотря на скандальный развод родителей.

В личном блоге девочка опубликовала кадры, на которых пела песню Мэрайи Кэри «My all», пока ее отец аккомпанировал ей, сидя за роялем.

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