НАТО не пришло к единогласному решению по приглашению Украины в альянс

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на встрече глав МИД стран НАТО не было принято единогласного решения по вопросу приглашения Украины в альянс.

Об этом сообщают РИА Новости.

По словам Сийярто, вступление Украины в НАТО привело бы к конфликту между альянсом и Россией.

«Приглашение Украины в НАТО принесло бы не безопасность, а опасность войны между НАТО и Россией. Этой предварительной угрозы удалось избежать, решения о приглашении Украины принято не было», — уточнил он.

Данное заключение политик обосновал статьёй 10 Договора о НАТО, где говорится о том, что в альянс могут быть приглашены только те страны Европы, которые внесли бы вклад в обеспечение безопасности союзников.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Соединённые Штаты не приглашают Украину в НАТО из-за нежелания напрямую участвовать в боевых действиях против России.