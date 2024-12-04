Шольц принял решение по ударам ВСУ вглубь России

Германия не разрешит Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойным оружием вглубь России и не будет поставлять Киеву ракеты Taurus. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после своего визита на Украину, пишет ТАСС.

Глава немецкого правительства посетил Киев с необъявленным визитом 2 декабря. Он встретился с Владимиром Зеленским, в ходе переговоров пообещав Украине новую военную помощь в декабре на сумму 650 млн евро.

«Я буду по-прежнему делать все для того, чтобы не произошло эскалации, войны между Россией и НАТО. Поэтому, на мой взгляд, мои решения остаются неизменно правильными: мы не разрешим наносить удары опасным оружием, которое мы поставили, вглубь российской территории», — заявил он сегодня.

Шольц подчеркнул, что это же касается и крылатых ракет. Политик призвал парламентариев «сохранять спокойствие» при принятии решений по дальнейшей поддержке Киева.