В ЕС отреагировали на отмену военного положения в Южной Корее

Евросоюз приветствует решение властей Южной Кореи отменить военное положение в стране. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер.

"ЕС приветствует отмену военного положения, это очень хороший шаг", - сказала она.

По ее словам, "ЕС подтверждает стратегическое партнерство с Южной Кореей".

Накануне вечером президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения. Спустя несколько часов парламент проголосовал за его отмену. Позднее, после того как президент обещал отменить свое решение, кабинет министров поддержал его. Все это произошло менее чем за шесть часов. Военное положение не вводилось в Южной Корее 45 лет.

Свое решение о введении военного положения президент обосновал тем, что оппозиция, составляющая большинство в парламенте, парализует работу исполнительной власти путем попыток объявления импичмента ее представителям, в том числе ключевым фигурам в правительстве. Он подчеркнул, что прибегнул к данной мере для борьбы "с просеверокорейскими элементами" и для защиты конституционного строя. Объявляя о решении отменить военное положение, Юн Сок Ёль призвал парламент отказаться от повторяющихся попыток импичмента, махинаций с законодательством и бюджетом.

Оппозиция 4 декабря инициировала процедуру импичмента президента Республики Корея. Голосование ожидается уже на этой неделе.