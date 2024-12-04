В Киеве признали невозможность членства в НАТО во время конфликта с РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не настаивает на вступлении в НАТО во время конфликта с Россией, учитывая позицию некоторых стран военного блока. Об этом пишет «Европейская правда».

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Сибига признал, что во время конфликта Москвы и Киева договоренность о формате потенциального членства не представляется реальной.

«Мы – страна, в отношении которой ведется агрессия, и действительно сложно говорить о возможности членства страны в НАТО, когда на ее территории ведутся военные действия – это позиция отдельных членов НАТО, которые считают, что это может повлечь прямое втягивание их в войну. А Украина к этому не стремится», — сказал он.

Министерство иностранных дел Украины во вторник, 3 декабря, опубликовало на своем сайте информацию о том, что украинские власти отказываются рассматривать какие-либо гарантии безопасности, отличные от полноправного членства в НАТО.

Также 3 декабря агентство Reuters сообщило, что в настоящее время нет никаких признаков необходимого консенсуса среди 32 членов НАТО для принятия решения по приглашению Украины в альянс, а для его достижения могут понадобиться месяцы переговоров.