Зеленский уволил своего представителя в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку своего представителя в Крыму Тамилу Ташеву. Об этом сообщает в Telegram издание «РБК-Украина».

«Уволить Ташеву Тамилу Равильевну с должности постоянного представителя президента Украины в автономной республике Крым согласно поданному ей заявлению», — говорится в тексте указа.

Зеленский назначил Ташеву на должность своего представителя 19 апреля 2022 года.

Ташева стала известна скандальными заявлениями о намерении «выдворить» россиян с территории полуострова в случае его возвращения под контроль Украины. Также представительница Зеленского заявляла, что в случае присоединения Крыма к Украине полуостров хотят засадить медицинской марихуаной.