Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Зеленский смягчает тон»

После начала украинского кризиса в феврале 2022 года Владимир Зеленский пообещал, что Киев вернет под свой контроль все территории вплоть до границ 2014 года, включая Донбасс и Крым. Еще в октябре 2024-го Зеленский продолжал настаивать, что Украина не пойдет на территориальные уступки, однако по мере продвижения российских войск Киев начинает сталкиваться с новой реальностью, пишет Responsible Statecraft.

Во второй половине ноября телеканал Fox News спросил Зеленского, согласится ли он с тем, что в рамках какого-либо соглашения Россия сохранит контроль над новыми территориями. Ответ Зеленского существенно отличался от его предыдущих обещаний - он заявил, что вопрос Крыма может быть решен «дипломатическим путем», отмечает RS. По версии издания, речь идет о явном изменении позиции Зеленского: он признает, что Украина не сможет получить контроль над Крымом военным путем.

«Президентские выборы в Румынии могут потрясти НАТО»

Румыния - важная для НАТО страна, поэтому возможность победы на выборах президента «пророссийского» кандидата Кэлина Джорджеску приводит альянс в замешательство, пишет Politico. Джорджеску скептически относится к НАТО, при этом в Румынии, стране с населением в 19 миллионов человек, размещена авиабаза НАТО, которая расширяется, чтобы стать крупнейшей в Европе.

Румыния граничит с Украиной, «смотрит на Крым» через Черное море, отправляет Киеву оружие и боеприпасы, а также размещает американскую систему ПРО Aegis Ashore в Девеселу. Джорджеску называет ракеты в Девеселу «национальным позором», выступая за прекращение помощи Украине и призывая к «российской мудрости» при формировании внешней политики. Резкий политический сдвиг в Бухаресте может подорвать роль Румынии как одного из основных игроков в сфере региональной безопасности НАТО, подчеркивает Politico.

«Китай устроит шок ценам на нефть»

Импорт сырой нефти в Китай, вероятно, достигнет пика в 2025 году, сообщает Reuters. Агентство отмечает, что спрос на топливо со стороны Пекина, крупнейшего в мире покупателя сырой нефти, начинает снижаться. Это положит конец многолетнему периоду, когда Китай был основным драйвером роста потребления нефти. Скорость перехода Китая к электромобильности ошеломила производителей нефти и инвесторов, отмечает Reuters.

Ни один рынок не способен заменить китайский спрос, на который приходился 41 процент годового роста потребления нефти в мире за последние три десятилетия. При этом июльские продажи электромобилей и гибридных авто в Китае впервые превысили продажи машин с двигателями внутреннего сгорания. Это сократило потребность Китая в импорте сырой нефти для производства бензина, а затянувшаяся экономическая слабость Пекина также замедлила общее потребление нефти, подчеркивает Reuters. За десять месяцев 2024 года импорт сырой нефти в Китай упал на 3,4 процента в годовом исчислении. Это ударило по ценам на нефть, которые большую часть года торговались в диапазоне 70–80 долларов за баррель, несмотря на конфликты на Ближнем Востоке и Украине.

Запад обвинили в попытке «украинизировать» Грузию

Политолог Лукас Лейрос заявил в своей статье для infoBRICS, что Запад всё больше вмешивается во внутренние дела Грузии. По словам Лейроса, пытаясь помешать правящей партии «Грузинская мечта», западные страны финансируют крайне жестокие протесты, которые привели к серьезному социальному кризису. По версии автора статьи, западные страны хотят помочь свержению грузинского правительства и установить «пронатовскую хунту», как это произошло на Украине в 2014 году.

По мнению Лейроса, «Грузинскую мечту» несправедливо обвинили в «пророссийском» подходе просто потому, что она поставила национальные интересы Грузии выше «интервенционистских планов» Запада. Среди основных проектов правящей партии - ограничение работы иностранных НПО, заморозка переговоров о вступлении в ЕС и отказ от санкций против России. Очевидно, что ЕС и НАТО разочарованы грузинским политическим руководством, отметил политолог. По его мнению, Запад лоббирует возобновление военных действий в регионах Абхазии и Южной Осетии, что позволило бы открыть второй фронт НАТО против России.

В Китае назвали причину распада СССР

После распада СССР ученые предоставили множество объяснений краха советской империи, в их числе и чрезмерно жесткая экономическая система, и прогрессивные реформы, и «предательство на политическом уровне», пишет Guancha. Как отмечает газета, тяжелая промышленность была ядром всей советской экономики. По версии Guancha, как только рухнул ряд систем, построенных вокруг системы промышленного производства СССР, распад страны на экономическом уровне стал неизбежностью.

Автор Guancha считает, что экономические реформы, проведенные в эпоху Михаила Горбачева, «опрометчиво разрушили» финансовую систему еще до того, как была создана новая экономическая система, что привело к быстрому краху внутреннего цикла тяжелой промышленности и спровоцировало огромную реформаторскую катастрофу. По словам автора статьи, реформы не помогли СССР решить проблемы внутреннего цикла тяжелой промышленности, так как изменения требовали более масштабного обновления основного капитала. В статье подчеркивается, что к краху привели не сами по себе радикальные реформы, а разрушение финансовых механизмов, на которые опиралась система тяжелой промышленности.