В Литве назвали членство Украины в НАТО самой дешевой гарантией безопасности

Лучшей и наиболее дешевой гарантией безопасности для Киева будет вступление Украины в НАТО и распространение на нее действия пятой статьи устава организации о коллективной безопасности. Такое мнение выразил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран Североатлантического альянса.

В пятой статье Устава НАТО закреплен принцип коллективной обороны, в соответствии с которым вооруженное нападение на одного или нескольких членов блока рассматривается остальными союзниками как нападение на альянс в целом.

"Если мы хотим мира на Украине, у нас нет другого выхода: нам придется предоставить ей гарантии безопасности. С нашей точки зрения, нет гарантий безопасности лучше и дешевле, чем гарантии, предусмотренные пятой статьей Устава НАТО", - сказал министр.

Утверждения о том, что НАТО не может предоставить Украине гарантии безопасности и обеспечить ее всем, что ей нужно, Ландсбергис назвал иллюзией. По его словам, чтобы достичь мира на Украине, Западу нужно найти "пару сотен миллионов евро или долларов" на поддержку Киева. Ландсбергис привел в пример прошлые конфликты, в том числе Афганистан и Ирак, на которые Запад тратил "триллионы долларов". Как считает министр, в сравнении с этими тратами то, что сейчас выделяется Украине, - это лишь "крупица".

"Мы должны избавиться от иллюзий, которые были у нас прежде. Одной из иллюзий было то, что урегулировать войну на Украине можно за пределами зоны боевых действий", - добавил глава литовского МИД, выразив мнение, что конфликт на Украине "может быть решен только на поле боя".

Ранее в МИД Украины заявили, что страна не согласится ни на какие гарантии безопасности, кроме полноправного членства в НАТО.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что к условиям урегулирования конфликта на Украине относится вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны в полной мере обеспечить права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия также считает необходимым условием отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.