Reuters сообщило о трех планах Трампа по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп выбирает план урегулирования на Украине из трех имеющихся у его команды вариантов. Один из них разработан будущим вице-президентом страны Джеймсом Дэвидом Вэнсом, сообщило агентство Reuters.

СМИ сообщили о трех планах Трампа по Украине
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По его информации, помимо плана Вэнса, Трамп изучает предложения по урегулированию от Кита Келлога, которого будущий хозяин Белого дома предложил на должность своего помощника и спецпосланника по Украине и России, а также от бывшего исполняющего обязанности директора национальной разведки страны Ричарда Гренелла.

Содержание проектов Вэнса и Гренелла не уточняется, однако Reuters напомнил, что будущий вице-президент выступал против оказания помощи украинским властям, отвергал членство Украины в НАТО, но при этом подчеркивал необходимость создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, которую США необходимо укрепить, чтобы не допустить нового продвижения России в ходе СВО.

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Гренелл также считает, что вступление Украины в Североатлантический альянс "не отвечает интересам Соединенных Штатов", однако экс-глава разведки поддерживает создание "автономных зон на востоке Украины". Гренелл при этом был одним из участников встречи Трампа и Владимира Зеленского в Нью-Йорке в сентябре, сообщил агентству источник.

Наряду с этим известны детали плана Келлога, он предлагает увеличить помощь Украине, если РФ не согласится на переговоры. Однако, отмечает Reuters, это может вызвать негативную реакцию в Конгрессе США, поскольку "некоторые из ближайших союзников Трампа выступают против дополнительной военное помощи" Украине.

"Я не думаю, что у кого-то есть какой-то реалистичный план по окончанию [конфликта]", - заявил агентству бывший главный специалист по РФ в составе Национального разведывательного совета США Юджин Румер.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины оружием не снизит решимости Москвы и не изменит хода СВО. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что основания для российско-украинских переговоров в настоящее время отсутствуют.

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