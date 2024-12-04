В Южной Корее не исключили провокации конфликта с КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль может вызвать конфликт с КНДР после провала введенного им военного положения. Об этом заявил лидер Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён, передает Ёнхап.

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«Существует серьезная угроза того, что он может спровоцировать Северную Корею, нарушив стабильность на линии перемирия, что приведет к вооруженному конфликту», — заявил лидер южнокорейской оппозиции.

По словам Ли Чжэ Мёна, глава государства способен без колебаний «поставить жизни людей на кон». Политик добавил, что Юн Сок Ёль «неудачно попытался ввести военное положение и может сделать это снова».

Ранее стало известно, что голосование по импичменту президенту Южной Кореи запланировано на 6-7 декабря.