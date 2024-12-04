Украинский лидер Владимир Зеленский опасается вести беседу с американским журналистом Такером Карлсоном.

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Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявила украинская журналистка Диана Панченко.

«Зеленский рад, что интервью с Вами не будет. Потому что он боится говорить о мире», — подчеркнула она в комментарии на пост Карлсона.

Такер Карлсон накануне опубликовал видео на фоне московского Кремля. Журналист заявил, что 2 декабря он прибыл в Москву специально для беседы с Лавровым. Карлсон поделился, что интервью с российским министром получилось «абсолютно захватывающим». Он подчеркнул, что интервью выйдет очень скоро.

Также Карлсон рассказывал, что посольство США в Киеве не позволило президенту Украины Владимиру Зеленскому дать ему интервью. Он отметил, что пытался взять интервью у президента Украины более года, но «этим усилиям мешало правительство США».

21 ноября Карлсон заявил, что Соединенные Штаты обладают признаками фашистского государства. В тот же день Карлсон упрекнул президента США Джо Байдена за разрешение Киеву наносить удары ракетами ATACMS по территории России.