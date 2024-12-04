МИД Германии: Немецкие войска могут зайти на Украину

Немецкие военнослужащие могут быть отправлены на Украину в целях обеспечения мира в случае прекращения огня.

© EPA/TACC

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Die Welt.

«В случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты также могут быть задействованы для обеспечения мира», — подчеркнула глава внешнеполитического ведомства Германии.

МИД Китая ответил на обвинения Бербок в поставках оружия России

До этого президент Владимир Зеленский на встрече с приехавшими в Киев еврокомиссарами сказал, что, если поднимет вопрос об иностранных ВС в зоне конфликта на Украине, страна лишится половины своих союзников.

При этом бывший глава французской военной миссии при ООН, генерал Доминик Тринкван заявил в интервью Le Parisien, что западные военные могут быть размещены на гипотетической замороженной линии фронта для обеспечения безопасности Украины.