Маска шокировала ситуация в Южной Корее

Американский бизнесмен, гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал ситуацию в Южной Корее шокирующей на фоне ввода и отмены военного положения.

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«Да, это шокирует», — отреагировал он в соцсети на вопрос подписчика о происходящем в Республике Корея.

Как писала «Парламентская газета», 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения после попыток оппозиции объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору.

Спустя несколько часов президент в телеобращении заявил, что отменит свое решение на заседании правительства. Через некоторое время кабинет министров проголосовал за отмену военного положения. Военнослужащие, привлеченные к обеспечению режима военного положения, вернулись в места постоянной дислокации.