Стало известно об очередной «выходке» сына Байдена

Партнер венчурной компании Sequoia Шон Магуайр заявил, что сын уходящего президента США Джо Байдена Хантер должен ему 300 тысяч долларов (около 32 миллионов рублей) в качестве арендной платы. Об этом Магуайр написал в соцсети X.

Магуайр заявил о долге Хантера Байдена после того, как стало известно о его помиловании отцом-президентом. Байден вынес это решение о помиловании 1 декабря. Хантер обвинялся в неуплате налогов, а также в незаконном приобретении оружия и владении им в период, когда он употреблял наркотики. Приговоры ему должны были вынести в середине декабря.

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Байден-старший заявил, что такие правонарушения как неуплата налогов с последующим возмещением и покупка оружия с нарушениями обычно не приводят к уголовному преследованию в США. Байден заявил, что уголовные дела были попыткой республиканцев «сломать» его сына и его самого.

Президент объяснил, что решил помиловать сына, когда суд отказался идти на сделку, которая защитила бы Хантера от тюремного срока. Байден-старший выразил надежду, что «американцы поймут, почему отец и президент пошел на такое решение».

«И что же будет с более чем 300 тысячами долларов арендной платы, которую Хантер Байден должен моей семье за период ​​2019-2020? Теперь это прощено? Спасибо, Джо», - так Магуайр прокомментировал новость о помиловании.

Магуайр утверждает, что Байден-младший арендовал его недвижимость в Венис - районе в западной части Лос-Анджелеса. По словам бизнесмена, сын президента не оплачивал аренду больше года.

«Пытался заплатить произведением искусства из собственных фекалий», - написал Магуайр.

Других деталей бизнесмен не привел. Он уточнил, что решил «не связываться» с семьей Байденов, пытаясь взыскать деньги.