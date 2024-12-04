МИД Китая ответил на обвинения Бербок в поставках оружия России

Визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Китай омрачил скандал. Об этом стало известно в среду, 4 декабря.

Во время встречи с китайским коллегой Ван И глава МИД Германии обвинила Поднебесную в поддержке России оружием, нанеся ущерб европейским интересам. Ван И призвал к сотрудничеству, несмотря на разногласия.

— Различия не должны быть препятствием для сотрудничества. На двусторонние отношения не должны влиять третьи стороны, — заявил Ван И.

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Примечательно, что во время обсуждения Украины немецких журналистов удалили из помещения, передает РИА Новости.Ранее Бербок заявила, что украинские власти могут обсудить с Российской Федерацией территориальные вопросы для достижения мирного соглашения.

Также глава МИД Германии 2 декабря назвала своей целью в рамках визита в Китай начало мирного процесса по украинскому конфликту.

До этого она также заявила, что для ФРГ сотрудничество с КНР лучше, чем конфронтация, но Берлин не может игнорировать поддержку, которую Китай оказывает РФ. По ее словам, для защиты ценностей и интересов страны очень важно постоянно отстаивать эту позицию.