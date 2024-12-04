Пока вы спали: банкротство США и приближение «зловещей эпохи»

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В Кремле не видят оснований для переговоров с Киевом

Основания для российско-украинских переговоров на данный момент нет, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нет никаких оснований для переговоров», — сказал он.

Он также отметил, что многие страны предлагают стать площадкой для подобного диалога, в частности Катар — и в Кремле признательны Дохе за готовность стать посредником.

Маск заявил, что США уже на грани фактического банкротства

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что США стоят на пороге фактического банкротства, пишет Российская газета со ссылкой на запись бизнесмена в социальной сети X.

"Америка приближается к фактическому банкротству", - написал он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Таким образом бизнесмен отреагировал на прогноз о росте госдолга США.

США фактически находятся в состоянии войны с Россией, заявил Карлсон

США фактически находятся в состоянии войны с Россией. При этом большинство американцев даже не подозревают, что мир находится к ядерной войне ближе, чем когда-либо в истории, пишет РИА Новости со ссылкой на видеоролик американского журналиста Такера Карлсона, опубликованный в социальной сети X.

"Мы незаметно для большинства американцев оказались в состоянии реальной войны с Россией, необъявленной войны, за которую не голосовали и которой большинство американцев не хочет, однако она идет. И из-за этой войны, из-за того, что американские военные фактически прямо сейчас убивают русских в России, мы находимся к началу ядерной войны ближе, чем когда-либо в истории, намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса", - заявил Карлсон в видеоролике.

"Через три года". Ученые забили тревогу из-за приближения "зловещей эпохи"

Ученые предсказали жителям Земли наступление "зловещей эпохой". По их прогнозам, Арктика может полностью освободиться ото льда в течение трех лет, что приведет к изменению климата, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Mail.

Как говорится в исследовании, на которое ссылается издание, в девяти из 300 компьютерных симуляций первый день без ледяного покрова в Арктике может наступить уже через три года. При этом гарантированно такой день наступит в течение 9-20 лет независимо от количества выбросов парниковых газов.

Ученые предупредили, что исчезновение арктического льда может существенно повлиять на экосистему и климат Земли из-за изменения погодных условий.

Трамп попросил прекратить одно из дел, сославшись на решение о сыне Байдена

Избранный президент США Дональд Трамп попросил суд Нью-Йорка прекратить дело о выплате порноактрисе. В своей просьбе он сослался на решение действующего американского лидера Джо Байдена, который ранее помиловал своего сына, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.

Как говорится в ходатайстве адвокатов Трампа, "решение о 10-летнем помиловании Хантера Байдена касается любых преступлений, обвинен он в них или нет, президент Байден счел, что его сын подвергся "избирательному и нечестному преследованию", к нему "относились иначе".