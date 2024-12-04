В Германии хотят осудить 100-летнего охранника концлагеря

Власти ФРГ хотят привлечь к уголовной ответственности бывшего охранника нацистского концентрационного лагеря Заксенхаузен 100-летнего Грегора Форманека. Об этом сообщает газета Juedische Allgemeine.

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Форманек проходил службу в Заксенхаузене с июля 1943 года по февраль 1945 года. Суд первой инстанции отказался открывать против него дело, но Высший региональный суд Франкфурта отменил это решение и призвал определить, позволяет ли состояние здоровья Форманека провести над ним суд.

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Генеральный прокурор Франкфурта Торстен Кунце отметил, что суд над Форманеком может иметь историческое значение, так как, скорее всего, он станет последним процессом такого рода.

14 ноября сообщалось, что в Канаде отказались обнародовать имена осевших в стране нацистов.

Ранее в Германии приговорили 101-летнего бывшего охранника концлагеря к пяти годам тюрьмы.