Стало известно об еще одном кандидате на пост шефа Пентагона при Трампе

Избранный президент США может выдвинуть в кандидаты на пост главы Пентагона губернатора Флориды Рона Десантиса, это уже второй претендент на эту должность. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

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«Избранный президент Дональд Трамп рассматривает губернатора Флориды Рона Десантиса в качестве возможной замены Питу Хегсету , которого он выбрал на пост главы Пентагон», - говорится в сообщении издания.

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Отмечается, что бывший ведущий Fox News Хегсет сталкивается с «растущим вниманием из-за обвинений в адрес его личной жизни».

13 ноября избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру ведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны США. Хегсет, ветеран Национальной гвардии и сторонник Трампа с начала его кампании 2016 года, известен критикой современной военной системы. В Пентагоне назначение вызвало шок, поскольку у Хегсета нет необходимого опыта для такой ключевой должности.

Американский журнал New Yorker обвинил кандидата на пост главы Пентагона Пита Хегсета в многочисленных прегрешениях на прежних местах работы, включая безудержное пьянство, сексуальные домогательства и личные проступки.

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