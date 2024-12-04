В Евросоюзе сообщили о рекордно низкой рождаемости в 2023 году

В Европейском союзе (ЕС) в 2023 году наблюдалась рекордно низкая рождаемость. Об этом сообщает газет Financial Times со ссылкой на данные Евростата.

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Статистическая служба прогнозировала рождение четырех миллионов детей, однако их родилось только 3,665 миллиона. Это самый низкий показатель с 1961 года, когда впервые начали собирать подобную статистику.

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По отношению к 2022 году показатель снизился на 5,5 процента, это тоже рекордный показатель спада в годовом выражении за всю историю наблюдений.

Издание отмечает, что пик рождаемости в Европе происходил в середине 1960-х годов, однако сейчас как в ЕС, так и в США наблюдается значительное сокращение рождаемости. Газета указала, что низкая рождаемость сокращает и число трудоспособного населения, что увеличивает нагрузку на бюджет, поскольку расходы на социальные выплаты и пенсии возрастут.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований Украины Элла Либанова предсказала обезлюдение республики. Причиной она назвала отток молодого населения и демографический кризис, происходящий на фоне крайне низких показателей рождаемости.