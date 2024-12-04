ABC: список кандидатов на пост главы Пентагона растет

Все больше американских сенаторов сообщают, что не намерены голосовать за утверждение военного в отставке и журналиста телеканала Fox News Пита Хегсета на пост шефа Пентагона. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

В связи с этим советники избранного президента США Дональда Трампа обсуждают разные кандидатуры на его замену. Среди них Джони Эрнст (республиканка от штата Айова), губернатор штата Флорида Рон Десантис, сенатор-республиканец от штата Теннесси Билл Хагерти и Майк Уолтц, которого Трамп уже назначил на пост помощника по национальной безопасности. Источники в окружении Десантиса утверждают, что он проявил интерес к посту.

По данным NBC News, как минимум шесть сенаторов-республиканцев в частном порядке заявили, что они не намерены поддерживать кандидатуру Хегсета. Если все сенаторы-демократы не поддержат Хегсета, небольшое численное преимущество республиканцев в верхней палате Конгресса все равно может позволить ему выиграть, но лишь в том случае, если против него проголосуют не более трех республиканцев, указала телекомпания.

По ее данным, опасения у законодателей вызывают выдвинутые в прошлом в адрес Хегсета обвинения в сексуальных домогательствах, а также сообщения о его возможных проблемах с алкоголем.

Хегсет учился в Принстонском и Гарвардском университетах. Он ветеран боевых действий, служил в том числе в Афганистане и Ираке. На протяжении восьми лет Хегсет работает на телеканале Fox News. Он также написал несколько книг и возглавлял две организации по защите прав ветеранов. Как отмечало агентство Associated Press, выдвижение Трампом кандидатуры Хегсета, не имеющего опыта работы на руководящих должностях в сфере безопасности, на пост шефа Пентагона вызвало опасения среди представителей военного ведомства.