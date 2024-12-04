Сын Трампа заявил, что Карлсон помогает урегулировать конфликт на Украине

Американский консервативный журналист Такер Карлсон сделал больше для урегулирования конфликта на Украине, чем администрация президента США Джо Байдена. Об этом заявил сын избранного американского президента Дональд Трамп — младший на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

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«Такер сделал больше, чтобы установить мир <…>, чем все в нынешней администрации, вместе взятые», — подчеркнул он.

По мнению сына избранного президента, Вашингтон собирается «дальше усугублять свой провал, чтобы превратить собственную катастрофу в проблему Трампа».

Журналист Карлсон взял интервью у Сергея Лаврова, оно скоро выйдет

Незадолго до этого стало известно, что Такер Карлсон приехал в Россию для беседы с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Карлсон отметил, что интервью с Лавровым получилось «абсолютно захватывающим». Он подчеркнул, что интервью выйдет очень скоро.

В ночь на 9 февраля Карлсон выложил на своем сайте двухчасовое интервью с президентом России Владимиром Путиным. Впоследствии соответствующая запись была опубликована в аккаунте бывшего ведущего Fox News в социальной сети X, набрав 150 млн просмотров за первые 23 часа.

Ранее Карлсон сообщил, что Зеленскому запретили давать ему интервью.