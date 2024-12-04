Карлсон предупредил о максимальной близости мира к ядерной войне

Сегодня мир находится ближе всего к ядерной войне. Об этом заявил журналист Такер Карлсон в своем Telegram-канале.

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По его утверждению, текущее положение дел в международной политике уже поставило позади Карибский кризис по своему накалу. Ближе, чем сейчас, страны никогда в истории не были на грани апокалипсиса.

Карлсон заявил о фактически находящихся в состоянии войны с Россией США

В ноябре Карлсон раскритиковал политику властей США и назвал страну фашистским государством. Журналист также обвинил нынешнее американское правительство во главе с президентом Джо Байденом в том, что они намеренно провоцируют ядерный конфликт, позволив Украине бить вглубь России западными ракетами.