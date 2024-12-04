Трамп попросил прекратить его дело о выплате актрисе по примеру Хантера Байдена

Избранный президент США Дональд Трамп попросил суд Нью-Йорка прекратить дело о выплате актрисе фильмов для взрослых, сославшись на решение действующего хозяина Белого дома Джо Байдена о помиловании своего сына. Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на ходатайство адвокатов республиканца.

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"Издав указ о 10-летнем помиловании Хантера Байдена, который распространяется на все преступления, независимо от того, были они совершены или нет, президент Байден заявил, что его сына "выборочно и несправедливо преследовали в судебном порядке" и "относились к нему по-другому", - говорится в документе.

Защита Трампа считает применимым к его делу и аргумент Байдена о том, что в уголовный процесс против Хантера вмешалась политика.

Джо Байден помиловал своего сына Хантера, хотя обещал этого не делать

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг занимался именно таким политическим театром, который осудил президент Байден, подчеркивают адвокаты.

Офис Брэгга возбудил уголовное дело против Трампа за фальсификацию деловых записей, связанных с тайной денежной выплатой порнозвезде Сторми Дэниэлс в 2016 году. Присяжные в мае признали Трампа виновным по всем пунктам обвинения. Сам республиканец не признал себя виновным и отрицал связь с этой дамой.

Напомним, на днях Джо Байден объявил о решении помиловать своего 54-летнего сына Хантера по двум уголовным делам. Его обвиняли в сокрытии налогов на сумму 1,4 млн долларов, за что ему грозило до 17 лет тюрьмы. А еще в хранении огнестрельного оружия в то время, когда он употреблял наркотики.

Хозяин Белого дома подчеркивал, что решил так поступить из-за якобы несправедливых нападок и предвзятого отношения к его сыну со стороны судебной системы. При этом ранее он уверял, что не собирается помиловать сына.

Трамп заявил, что помилование Джо Байденом своего сына является вопиющим примером злоупотребления и нарушения правосудия.