Депутат Рады обвинил Порошенко в лицемерии

Обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский уличил бывшего украинского президента Петра Порошенко в лицемерии из-за его разного поведения с Владимиром Зеленским и Виктором Януковичем. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«В 2014-м году Порошенко с целью захвата власти бегал по майдану, залезал на трактор и всячески изображал, что он — с народом против "незаконной" власти. Хотя Янукович был легитимнее некуда», — написал он.

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Парламентарий отметил, что сейчас Порошенко так себя не ведет, и «трактор ему больше не нужен». По его словам, это связано с тем, что экс-президент продолжает «ощущать власть в своих руках», из-за чего он готов закрыть глаза на ее нелегитимность.

Ранее Порошенко заявил, что Североатлантическому альянсу следует поступить с Украиной как с Западной Германией, которая вступила в НАТО, несмотря на критику со стороны СССР.