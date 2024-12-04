Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц назвал "недоразумением" свой ультиматум России

Кандидат на пост канцлера ФРГ, лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц выступил с утверждением, что никогда не выдвигал России никаких ультиматумов. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в бундестаге.

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В середине ноября Мерц пригрозил, что, став канцлером Германии, он потребует от Москвы в течение 24 часов прекратить нанесение ударов по объектам на Украине. В противном случае, подчеркивал он, ВСУ разрешат бить немецким оружием вглубь территории России и передадут Украине крылатые ракеты Taurus.

Мерц пообещал выставить России ультиматум по Украине в случае победы на выборах

Позже канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе предвыборной речи обратился к Мерцу с призывом не играть в "русскую рулетку" c безопасностью ФРГ через ультиматумы России.

"Я никогда не ставил Владимиру Путину ультиматумов", - заявил Мерц, отвечая на вопрос журналистов о том, придерживается ли он все еще позиции, что Москве необходимо ставить условия по прекращению обстрелов украинской инфраструктуры.

Политик отметил, что речь идет о "недоразумении", так как ставить Москве ультиматумы - не его задача, передает РИА Новости.

"Я предложил дать Киеву варианты действий, чтобы он мог повлиять на ход конфликта. В контексте прекращения огня", - добавил Мерц.

Он также заявил, что Шольц якобы придал его словам иной смысл, когда охарактеризовал его высказывания, как "игру в русскую рулетку".