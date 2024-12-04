Парламент Франции 4 декабря обсудит вотум недоверия правительству

Прошло всего два месяца после назначения Мишеля Барнье на пост главы французского правительства, и вот реальная угроза отправиться в отставку нависла над ним и над его с большим трудом сформированным кабинетом министров. Причина? Волюнтаристское решение премьера воспользоваться конституционной статьей 49.3, позволяющей принимать законы без обсуждения в парламенте. Этот прием Барнье применил в отношении законопроекта о бюджете соцстрахования, предусматривающего введение режима "жесткой экономии", что неминуемо скажется на благосостоянии французов. Реакция левой оппозиции в Национальном собрании была предсказуемо негативной. Их блок "Новый народный фронт", куда входят социалисты, "зеленые", коммунисты, изначально заявлявшие, что готовы при первой возможности избавиться от нынешнего кабмина, сразу же объявили о намерении инициировать вотум недоверия. Но в одиночку, то есть с 214 мандатами, им это вряд ли удалось бы сделать.

"Национальное объединение" проголосует за объявление недоверия кабмину Франции

Для отставки Барнье необходимо 288 от общего числа 577 депутатов нижней палаты. Интрига заключается в том, какую позицию займет правая партия "Национальное объединение" с ее 124 мандатами. Короче, Марин Ле Пен в роли лидера партийной фракции в Нацсобрании оказалась в роли "вершительницы судеб" Мишеля Барнье и его команды. Тем не менее премьер до последнего надеялся склонить на свою сторону харизматичную блондинку, у которой были свои серьезные претензии к упомянутому выше законопроекту.

Понимая, что от Марин Ле Пен зависит его политическое будущее, Барнье все же пошел на некоторые уступки. В частности, он передумал повышать налог на электроэнергию для населения, убрал положение о снижении страховых выплат при покупке лекарств и некоторых других товаров. Но этого оказалось недостаточно. Марин Ле Пен заявила, что ее партия проголосует за резолюцию о недоверии правительству.

При этом она подчеркнула, что премьер по большому счету не прислушался к "красным линиям", обозначенным "Нацобъединением", назвав предложенные им социальные меры несправедливыми. "Французов хотят заставить платить за последствия некомпетентности Макрона за семь лет у власти, а конкретно за огромный бюджетный дефицит и колоссальный долг, к чему привела его политика". И, действительно, госдолг Франции составляет на сегодня 3,23 триллиона евро, или 112 процентов ВВП.

Как здесь поговаривают, такой жесткий курс на конфронтацию объясняется тем, что премьер нарушил некие негласные договоренности. Ведь лидер "Нацобъединения", в свое время заняв позицию благосклонного нейтралитета, не стала возражать против назначения Барнье на нынешний, оказавшийся сейчас эфемерным пост премьера. Судя по всему, в ужесточении позиции г-жи Ле Пен сыграл свою роль судебный процесс по делу о нецелевом использовании ею и ее однопартийцами средств Европарламента в их бытность тамошними депутатами. Из-за этих обвинений, если, конечно, они будут доказаны в суде, Марин Ле Пен могут не допустить до участия в президентских выборах во Франции 2027 года. Вопрос о доверии правительству должен быть вынесен на рассмотрение парламента в среду во второй половине дня. В том случае, если левый блок вместе с депутатами от "Национального объединения" наберет большинство голосов, а такой сценарий более чем реален, то кабинет министров Барнье будет вынужден выбросить белый флаг.

Что произойдет в этом случае? Барнье и его команда продолжат исполнять свои функции вплоть до назначения нового премьера. Но создавшаяся ситуация, когда, как написала газета Le Figaro, "страна окажется в черной дыре", несомненно, станет серьезнейшей головной болью для нынешнего хозяина Елисейского дворца. Французы ему до сих пор не простили летний роспуск Национального собрания, а теперь еще это.

По последним опросам, рейтинг президента Эмманюэля Макрона опустился ниже 20 процентов, а левые все более настойчиво требуют отставки самого главы государства, что находит растущую поддержку среди французов. В октябре страна была вынуждена из-за достигшего шести процентов ВВП дефицита бюджета сократить расходы на Украину. Тем не менее деньги и оружие официальный Париж продолжает щедро выделять Киеву, что вызывает закономерное возмущение такими нецелевыми тратами у жителей Пятой республики.

Особенно в ситуации, когда одновременно с расходами на Украину правительство Барнье вводит режим "жесткой экономии" в отношении собственного населения.