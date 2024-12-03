Правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения

Правительство Республики Корея проголосовало за отмену военного положения в стране, пишет агентство Yonhap.

Накануне президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения «для вычистки просеверокорейских» сил и защиты либерального конституционного строя.

«Южнокорейское правительство одобрило предложение об отмене военного положения», — отметили журналисты.

Ранее Юн Сок Ёль сообщил, что выполнил требования парламентариев об отмене военного положения, расформировал соответствующее Командование и вывел войска, мобилизованные для выполнения дел военного положения.

Вместе с тем, глава государства призвал парламент немедленно прекратить безответственные действия, которые парализуют функционирование страны из-за непрекращающихся импичментов, законодательных манипуляций, манипуляций с бюджетом.

Представитель Демократической партии Пак Чхан Дэ отметил, в свою очередь, что президент не сможет избежать гражданского неповиновения, он должен быть отстранен от исполнения своих обязанностей и арестован.