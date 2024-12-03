Генсек НАТО предложил Киеву отложить любые мирные переговоры с Россией

Генсек НАТО Марк Рютте предложил Киеву отложить любые мирные переговоры с Россией, пока западные союзники не предоставят Украине достаточную для них военную помощь. Его слова приводит The New York Times.

Рютте указал, что Киев должен сам решить, когда будет готов начать переговоры с Москвой. При этом он призвал членов НАТО «увеличить поставки вооружений на Украину до того, как она попытается это сделать».

«Мы должны убедиться, что у Киева есть все необходимое, чтобы занять сильную позицию, когда начнутся мирные переговоры с РФ», — добавил генсек альянса.

В связи с этим он предложил Украине «отложить любые мирные переговоры с Россией, пока западные союзники не предоставят ей достаточную для этого военную помощь».

Рютте призвал укреплять украинское ПВО

Отмечается, что призыв Рютте прозвучал на фоне того, как Владимир Зеленский изменил свою позицию в отношении мирного соглашения. В конце ноября в интервью Sky News он заявил, что может уступить РФ территории, которые уже находятся под ее контролем, в обмен на членство в НАТО.