Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в эфире Yotube-канала «Alpha media» предсказал вымирание украинской нации через 150 лет при одном условии. Это произойдет, если система управления в стране не изменится.

По его словам, сложившаяся на Украине структура неспособна к выживанию, она «моральный, управленческий, исторический банкрот» и нуждается в реформации и переосмыслении.

Арестович указал, что бизнес в стране платит «только за то, чтобы его доили», солдаты бессмысленно лишаются жизни в штурмах посадок и в окружениях, куда их приводят командиры. Кроме того, в республике есть люди второго сорта по языковому и религиозному принципу.

Экс-советник считает, что Украина растеряла все, что получила в 1991 году, при обретении независимости, а конфликт лишь усилил эти процессы.

«Как наша система вообще собирается выживать? Она нежизнеспособна, она проедает саму себя», — добавил он.

Арестович заключил, что украинскому народу поможет только тотальная замена управленческих механизмов, если он хочет выжить и сохранить государственность.

Ранее бывший советник заявил о бардаке и потере управления в частях Вооруженных сил страны (ВСУ) в Курской области. По его мнению, группировке ВСУ нужно отступить с территории Курской области. Арестович считает, что украинским бойцам поставили задачу удерживать позиции в российским регионе, несмотря на больше проблемы на «левом фланге».