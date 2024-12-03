Президент Южной Кореи выступил с заявлением по военному положению в стране

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что отзовет военное положение на заседании правительства. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, парламент Южной Кореи (Национальное собрание) проголосовал за отмену военного положения. За проголосовали 190 депутатов из 300. НА фоне этого, спикер парламента объявил режим военного положения недействительным.

«Я отозвал военных, задействованных в реализации военного положения», — заметил президент.

В Южной Корее принесли извинения за действия президента

Ранее представители оппозиционных партий назвали «мятежом» действия военных, подчинившихся решению президента страны Юн Сок Ёля о введении военного положения и приостановке работы Национальной ассамблеи и политических партий.