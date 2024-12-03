Илон Маск рассказал о самой большой угрозе для человечества
Предприниматель из США Илон Маск заявил, что падение уровня рождаемости является самой большой угрозой для человечества. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом Маск прокомментировал график Отдела народонаселения ООН, в котором говорилось о заметном падении рождаемости с 1960-ых годов. Согласно мнению миллиардера, падение уровня рождаемости является самой большой угрозой, с которой когда-либо сталкивалось человечество.
«Сильнейшее падение уровня рождаемости — самая большая угроза, с которой человеческая цивилизация сталкивалась до сих пор», — заявил он.
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