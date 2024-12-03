Сийярто: Лавров на встрече в Москве не отвергал идею мира на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что глава МИД России Сергей Лавров во время их встречи в Москве не возражал против идеи мирного урегулирования конфликта на Украине. Переговоры между руководителями внешнеполитических ведомств двух стран состоялись в российской столице 2 декабря.

Беседуя во вторник с венгерскими журналистами в перерыве совещания министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, Сийярто отметил, что его поездка в Москву, по сути, была продолжением миротворческой миссии правительства Венгрии.

"Мне не очень нравится пересказывать позиции моих партнеров по переговорам, но могу вам сказать, что, когда я говорил о мире [на Украине], министр Лавров это не отвергал", - сказал Сийярто, выступление которого транслировал телеканал М1.

В то же время глава венгерского МИД выразил обеспокоенность по поводу действий нынешней администрации США, которая стремится помешать усилиям избранного президента Дональда Трампа, вступающего в должность 20 января. Венгрия по-прежнему возлагает на него надежды в связи с урегулированием украинского конфликта.

"Я ездил в Москву и приехал сюда сегодня, чтобы занять позицию, согласно которой к 20 января в Москве и штаб-квартире НАТО не должно произойти ничего, что могло бы спровоцировать необратимые процессы и сделать мир невозможным", - сказал Сийярто.

"Я выступал за прекращение огня и мирные переговоры в Москве, и я выступал за прекращение огня и мирные переговоры в Брюсселе. Я везде говорил одно и то же и занимал одну и ту же позицию, но я думаю, что если каналы коммуникации остаются открытыми, то это действительно нужно делать", - отметил министр.

Он также подтвердил, что видит свою задачу в том, чтобы не допустить пересечения НАТО красных линий в конфликте на Украине, а именно участия в военных действиях и прямой конфронтации с Россией. Сийярто подчеркнул, что будет и дальше отстаивать эту позицию на совещании с коллегами из стран Североатлантического альянса.

Лавров на встрече с Сийярто 2 декабря в Москве заявил, что Россия готова к честным переговорам с Украиной при понимании, что они будут вестись на основе всеобъемлющего учета законных интересов каждой стороны.