Генсек НАТО обратился с призывом к союзникам Украины

Генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников Киева укрепить ПВО Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время совместного обращения с главой МИД Украины Андреем Сибигой перед заседанием глав МИД стран НАТО в Брюсселе. По словам Рютте, украинские союзники должны укрепить системы ПВО, а также наращивать остальную военную помощь ВСУ.

«Союзники — на вашей стороне. Нам необходимо сделать несколько вещей: обеспечить защиту энергетической инфраструктуры <...> необходимо также сделать больше для противовоздушной обороны, чтобы максимально защитить вашу страну с точки зрения ПВО. Также необходимо обеспечить требуемую военную помощь», — заявил он.

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Ранее Рютте заявил, что Украине нужно больше оружия и меньше дискуссий по мирным переговорам.