Бербок заговорила об уступке территорий со стороны Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что частью потенциального мирного соглашения между Москвой и Киевом может стать уступка территорий со стороны Украины в обмен на членство в НАТО.

Ее слова приводит Bloomberg.

«Существуют различные элементы мирного соглашения: политические и материальные гарантии безопасности, членство в НАТО, международное присутствие для сохранения прекращения огня, вывод войск, территориальные вопросы, восстановление, урегулирование санкций», — сказала Бербок.

В то же время глава МИД ФРГ подчеркнула, что Украина сама решит, с какими целями она сядет за стол переговоров.

Министерство иностранных дел Украины во вторник, 3 декабря, опубликовало на своем сайте информацию о том, что украинские власти отказываются рассматривать какие-либо гарантии безопасности, отличные от полноправного членства в НАТО.

Бербок раскрыла, что на самом деле нужно Украине

Также 3 декабря агентство Reuters сообщило, что в настоящее время нет никаких признаков необходимого консенсуса среди 32 членов НАТО для принятия решения по приглашению Украины в альянс, а для его достижения могут понадобиться месяцы переговоров.