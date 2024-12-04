Маск заявил, что США уже на грани фактического банкротства

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что США стоят на пороге банкротства.

"Америка приближается к фактическому банкротству", - написал он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Таким образом бизнесмен отреагировал на прогноз о росте госдолга США.

Илон Маск рассказал о самой большой угрозе для человечества

Напомним, в конце прошлого месяца американский минфин сообщил, что государственный долг превысил отметку 36 триллионов долларов, обновив исторический максимум.

В МВФ спрогнозировали, что к 2029 году госдолг США достигнет 131,7 процента ВВП, а к 2032-му - превысит 140 процентов. В фонде предупредили, что такая тенденция угрожает не только национальной, но и мировой экономике.