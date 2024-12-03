В ЕС высказались о событиях в Южной Корее

Евросоюз внимательно следит за развитием ситуации в Южной Корее. Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы ЕС.

Накануне президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении в стране военного положения с целью «искоренить просеверокорейские» силы и защитить свободный конституционный порядок. Речь идет о противостоянии с оппозицией, которая хотела объявить главе государства импичмент. При этом парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения.

«Мы внимательно следим за ситуацией в Южной Корее», — прокомментировал это представитель пресс-службы ЕС.

Ранее в США сообщили, что администрация американского президента находится в контакте с Сеулом на фоне происходящего в стране.