Иран пригрозил ввести войска в Сирию

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран может ввести свои войска в Сирию. Об этом сообщает агентство IRNA.

По его словам, Иран готов ввести войска в Сирию, если его призовет к этому сирийское правительство. При этом Аракчи также добавил, что в данный момент Иран не собирается вести разговоры с США, а также настороженно относится к ядерным переговорам с Европой.

«Если сирийское правительство попросит Иран ввести войска в эту страну, мы рассмотрим эту просьбу; Иран не возглавляет группы сопротивления в арабских странах и не имеет с ними организационных отношений, но поддерживает их дело и помогает при необходимости. <...> Мы ждем, какую политику будет проводить новое американское правительство, а затем разработаем свою собственную политику», — заявил он.

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Напомним, что 27 ноября исламистские группировки начали масштабную атаку на сирийскую провинцию Алеппо, во время которой боевики применяли артиллерию, минометы и тяжелую технику. 30 ноября боевики захватили главный город провинции.