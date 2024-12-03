Президент Грузии выступила с новым призывом по выборам

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала добиться проведения в стране новых парламентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Зурабишвили, единственным легитимным органом власти в стране продолжает оставаться ее должность. При этом власти страны, по ее мнению, не слушают граждан Грузии, а основатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили, «захватил власть насильно».

«Конституционный суд вынес приговор себе и стране, и всем институтам страны. <...> Я надеялась, что хотя бы три человека приняли бы это решение и были бы правы перед совестью и перед страной. Но я ошиблась. <...> В конституцию ударили ножом и разорвали ее», — прокомментировала она отказ конституционного суда Грузии в рассмотрении ее иска о признании неконституционными последних парламентских выборов.

Ранее Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд Грузии, с призывом объявить парламентские выборы неконституционными. Позже суд отклонил иск.