Правление президента Украины Владимира Зеленского завершится с разделом страны, что станет его последней трагедией, как политика.

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Об этом пишет британский журнал Spectator.

"Необычная история Зеленского как лидера Украины достигла своей последней главы. Последней трагедией его политической карьеры станет подпись под разделом страны", - говорится в публикации.

Журнал пишет, что в настоящее время Зеленский оказался между "молотом и наковальней". Из-за своих неудач политик стал весьма непопулярным среди граждан своей страны, а гнев украинцев к нему усилится во время возможных выборов в будущем, пишет Spectator.

Издание среди прочего утверждает, что как только будет объявлена дата выборов, недостатка в обвинениях не будет. Как утверждает Spectator, недовольство украинцев растет на фоне принудительной мобилизации в украинскую армию, "повальной коррупции", а также "ужасающие человеческие потери в конфликте", которые остаются главным источником недовольства Зеленским.

До этого газета Wall Street Journal писала, что по решению Зеленского Украина может согласиться на прекращение огня, если стране разрешат вступить в НАТО. Киев будет стремиться вернуть украинскую территорию "дипломатическим давлением".

Однако команда избранного президента США Дональда Трампа на переговорах с украинской делегацией "не проявила интереса" к членству Украины в Североатлантическом альянсе, но и не исключила дальнейших поставок оружия Киеву.