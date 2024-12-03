Генсек НАТО раскрыл планы по обмену разведданными внутри альянса

Страны — участницы Североатлантического альянса усилят обмен разведданными из-за якобы угроз со стороны России и Китая.

© Lenta.ru

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает агентство Reuters.

«Союзники по НАТО продолжат выступать сообща, чтобы противостоять этим угрозам с помощью ряда мер, включая более широкий обмен разведданными и лучшую защиту критической инфраструктуры», — рассказал генсек военного блока в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Блинкен поддержал Рютте и призвал страны НАТО работать сообща в области военной кооперации.

Ранее агентство Reuters сообщало, что НАТО проигнорирует призыв главы МИД Украины Андрея Сибиги о приглашении Киева в Североатлантический альянс. По словам источников агентства, на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе нет никаких признаков того, что 32 члена организации пришли к единому мнению по этому вопросу.