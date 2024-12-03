В Южной Корее введено военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, пишет агентство Yonhap.

По данным агентства, глава государства ночью провел экстренное совещание в своем офисе, где заявил об угрозе «паралича власти» из-за попыток проведения против него процедуры импичмента.

«Я объявляю военное положение с целью искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», — отметил президент.

Ранее Юн Сок Ёль сообщил, что южнокорейские военные должны сосредоточиться на наращивании потенциала для сдерживания ракетной и ядерной программ Северной Кореи.

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По его мнению, этим вопросам следует уделить приоритетное внимание, поскольку от КНДР исходит «ассиметричная и неминуемая» угроза на фоне ядерных испытаний, разработки дронов и возможностей для кибератак.