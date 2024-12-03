Во Франции назвали главных противников приглашения Украины в НАТО

Против приглашения Украины в НАТО выступают США, Германия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания, сообщает газета Le Monde. Среди сторонников включения страны в Североатлантический альянс — Великобритания и Франция, пишут авторы.

В материале сказано, что членство Киева в НАТО вызывает беспокойство у многих участников Блока. Подчеркивается, что действующий президент США Джо Байден отказывается принимать решение по этому вопросу до конца своего срока. В то же время победивший на президентских выборах Дональд Трамп «никогда не поддерживал эту идею», отметили авторы.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что линия боевого соприкосновения на Украине медленно движется на запад. Он уточнил, что в Альянсе хотели бы обратной динамики. Политик добавил, что на заседании 3–4 декабря министры иностранных дел стран Блока обсудят вопросы усиления помощи Киеву для подготовки к предполагаемым переговорам с Москвой «с наилучших возможных позиций».

В Кремле высказались о возможном вступлении Украины в НАТО

Также Рютте заявлял, что в настоящее время руководство НАТО не ведет разговоров о приглашении Украины. Он подчеркнул, что Блок обсуждает только поставки оружия ВСУ. Генсек добавил, что Украина не нуждается в дополнительных предложениях относительно того, как мог бы выглядеть мирный процесс.

До этого из заявления МИД Украины стало известно, что Киев заранее отказывается от любых гарантий безопасности, которые могут быть предложены в качестве альтернативы вступлению страны в Североатлантический альянс. Заявление, посвященное 30-летию подписания Будапештского меморандума, представит глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига на министерской встрече в Брюсселе 3–4 декабря.