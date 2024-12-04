Главная оппозиционная партия Южной Кореи требует отставки президента

Члены парламента Южной Кореи от главной оппозиционной Демократической партии потребовали немедленной отставки президента страны Юн Сок Еля после того, как он ввел военное положение. Об этом сообщает Kyodo News.

По словам депутатов, объявление военного положения нарушило конституцию Южной Кореи и подвергло под удар демократию в стране.

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Парламентарии пригрозили президенту процедурой импичмента, если тот не подчинится их требованиям.

Юн Сок Ель ввел военное положение в стране 3 декабря. Как писали СМИ, глава государства провел экстренное совещание ночью.

После него Юн Сок Ель сообщил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента. Он отметил, что военное положение необходимо, чтобы "искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок".

Позже парламент Южной Кореи приостановил свою работу. Командующий военным положением, начальник штаба сухопутных войск республики Пак Ак Су ввел запрет на деятельность политических партий и объединений. В этот период в стране также нельзя будет проводить какие-либо митинги.

В свою очередь, спикер южнокорейского парламента У Вон Сик объявил режим военного положения в стране недействительным. На заседании он заявил, что все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену военного положения в стране. На этом фоне У Вон Сик потребовал, чтобы президент страны немедленно отменил военное положение.

Аналогичное требование прозвучало и со стороны пропрезидентской правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила".

Президент страны согласился оформить отмену военного положения на ближайшем заседании правительства. Вместе с тем он призвал парламент Южной Кореи немедленно прекратить мешать нормальному функционированию государства.