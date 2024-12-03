В Анголе запретили похороны ради Байдена

В ряде городов Анголы запретили уличную торговлю и проведение похорон в связи с визитом действующего президента США Джо Байдена, который начался 2 декабря.

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Об этом сообщает ангольское издание О Novo Jornal.

«В Бенгеле будут отложены похороны, перекрыты несколько дорог, а также запрещена уличная торговля», — утверждается в публикации.

По данным издания, в провинции Бенгела американский лидер намерен посетить железную дорогу. Кроме того, похороны в муниципалитетах Катумбела и Луонго, которые должны были состояться 4 декабря, будут перенесены на 5 декабря.

В мае американский сенатор Тим Скотт заявил, что Байден ослабляет стратегические интересы США в Африке, пока Россия вытесняет американцев из региона.