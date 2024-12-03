Туск предрек Украине переломные события

Польша ожидает, что на Украине в ближайшие полгода произойдут «переломные события». Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск во время встречи с генеральным секретарем Совета ЕС Терезой Бланше.

Во время этой встречи Туск остановился на приоритетах Польши на время председательства в Европейском союзе в первой половине 2025 года.

«Наши приоритеты не рутинные. Польское председательство не для того, чтобы эти очередные шесть месяцев как-то прошли. Нас, возможно, ожидают переломные события, касающиеся войны и мира на востоке от нашей границы», - сказал польский премьер, сообщает РИА «Новости».

Туск проинспектировал строительство фортификационных укреплений на границе с Россией

Ранее сообщалось, что польские власти с опережением работают над укреплением границы с Россией.