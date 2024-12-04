FNN: Подаренный Путиным губернатору Акиты кот Мир умер от лимфомы

Кот по кличке Мир, которого президент РФ Владимир Путин подарил губернатору японской северной префектуры Акита Норихисе Сатакэ, умер от лимфомы. Об этом пишет РБК со ссылкой на телеканал FNN.

Как пояснил сам губернатор, заболел его питомец в прошлом июне. Лечение не помогло, и 3 декабря он скончался.

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"Мир соответствовал своему имени и был добрым, ладил с другими котами, был символом мира, его любили в семье. Как жаль", - добавил Норихисе Сатакэ.

Напомним, сибирского котенка японский чиновник получил от Путина в 2012 году в качестве ответного жеста на подаренного щенка акита-ину. Его российскому лидеру Япония передала в знак признательности за помощь, которую РФ оказала в ликвидации последствий землетрясения 2011 года.

Кота назвали русским словом "мир", которое в местной транскрипции звучит как "миру". За 12 лет жизни Мир успел стать полноценным членом семьи Норихисы Сатакэ.